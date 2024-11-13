بينها "قبلة نبيلة عبيد".. أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 45

كتب- مروان الطيب:

تصوير- محمود عبد الناصر وإسلام فاروق:

التقى العديد من أبرز النجوم وصناع السينما في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 45 هذا العام، الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء في دار الأوبرا المصرية، وسط ترحاب كبير بينهم والتقطوا العديد من الصور التذكارية على السجادة الحمراء.

وكان من أبرز لقطات حفل الافتتاح هو الاستقبال الحافل من قبل الفنان الكبير حسين فهمي، للفنانة الكبيرة نبيلة عبيد حيث استقبلها بالقبلات والأحضان فور وصولها، إلى جانب الفنان أشرف عبد الباقي والذي ظهر وهو يحاول مساعدة الفنان شريف منير لارتداء "دبوس" يحمل علم فلسطين.

ونقدم لكم في هذا التقرير أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي:

حسين فهمي يستقبل نبيلة عبيد

التقطت عدسات الكاميرا، الفنان الكبير حسين فهمي وهو يستقبل النجمة نبيلة عبيد بحفاوة بالغة فور وصولها السجادة الحمراء للمهرجان، حيث تشاركا حضنًا على الريد كاربت، كما قامت الفنانة نبيلة عبيد بإرسال قبلة لجمهورها ومحبيها.

أشرف عبد الباقي وشريف منير

تعرض الفنان شريف منير لموقف طريف على السجادة الحمراء، حيث كان من المفترض أن يقوم بتعليق دبوس علم فلسطين على بدلته، ولكنه ظهر مرتبكًا إلا أن ظهر بجانبه الفنان أشرف عبد الباقي الذي قام بمساعدته، والتقاط عدد من الصور التذكارية.

محمود قابيل

حرص الفنان محمود قابيل على حضور حفل افتتاح المهرجان، وظهر قابيل مرتديًا شال فلسطيني دعمًا منه للقضية والشعب الفلسطيني.

أحمد خالد صالح والفنانة هنادي مهنا ووالدها الملحن هاني مهنا

التقطت عدسات المصورين عدد من اللقطات الخاصة بالفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا على الريد كاربت، وحرص الثنائي على أن يكون والد هنادي، الملحن الكبير هاني مهنا وسطهما والتقطا سويًا عدد من الصور التذكارية.

فقرة عن الراحلين

حرصت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على تقديم فقرة خاصة بالنجوم وصناع السينما الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الجاري، وكان أبرزهم الفنان الراحل مصطفى فهمي.

ماجد المصري حليق الرأس

ظهر الفنان ماجد المصري بإطلالة مغايرة عن ما اعتاده جمهوره، حيث ظهر ماجد حليق الرأس على السجادة الحمراء رفقة زوجته والتقطا العديد من الصور التذكارية.

المخرج رشيد مشهراوي وفريق عمل فيلم الافتتاح "أحلام عابرة"

حرص المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، على حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نظرًا لعرض أحدث أعماله السينمائية هذا العام بعنوان "أحلام عابرة" كفيلم افتتاح المهرجان، وتواجد مع عدد من أبطال وفريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

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