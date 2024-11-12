روبي جريئة وهيدي كرم في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

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إعداد- معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

هيدي كرم

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، عبر حسابها الشخصي بموقع "انستجرام".

آيتن عامر

شاركت الفنانة آيتن عامر، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالتها الجديدة التي خضعت لـ تصويرها مؤخرا، التي ظهرت خلالها مرتدية "فستان قصير"، عبر حسابها على إنستجرام.

ريم سامي

شاركت الفنانة ريم سامي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها بصحبة زوجها داخل السيارة، وجهت رسالة رومانسية له، عبر حسابها بموقع "انستجرام": "أحبك إلى ما لا نهاية".

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها أحدث ظهور لها بإطلالة "كاجوال" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".

جوري بكر

شاركت الفنانة جوري بكر جمهورها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

روبي

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها، على موقع "انستجرام".

دارين حداد

خطفت الفنانة التونسية دارين حداد الأنظار من أحدث ظهور لها خلال زيارتها لمدينة باريس في فرنسا.

نجوى كرم

شاركت المطربة نجوى كرم متابعيها أحدث ظهور لها، من مشاركتها في برنامج "Arabs Got Talent".

كندة علوش

شاركت الفنانة كندة علوش متابعيها أحدث ظهور لها مع زوجها الفنان عمرو يوسف، عبر موقع "انستجرام".

عائشة بن أحمد

تألقت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد في أحدث ظهور لها بإطلالة جذابة، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".