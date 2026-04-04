إعلام إيراني: استمرار البحث عن طيار أمريكي مفقود ونفي أسره

كتب : وكالات

05:12 م 04/04/2026

مقاتلة F15

تواصل وسائل الإعلام الإيرانية تغطية تطورات حادث إسقاط طائرة أمريكية من طراز إف-15إي داخل الأراضي الإيرانية، مع تضارب في المعلومات بشأن مصير أحد أفراد الطاقم.

وبحسب تقارير نقلتها شبكة CNN، تم إنقاذ أحد أفراد الطاقم، بينما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على الآخر، دون وضوح موقع سقوط الطائرة داخل إيران.

من جانبها، أفادت وكالة تسنيم بأن عمليات البحث عن الطيار المفقود لم تسفر حتى الآن عن نتائج، فيما أشارت تقارير أخرى إلى عرض مكافآت لمن يعثر على الطيار أو يساهم في القبض عليه.

وفي المقابل، نفت وسائل إعلام رسمية إيرانية صحة التقارير التي تحدثت عن أسر الطيار من قبل الحرس الثوري الإيراني، مؤكدة عدم احتجازه حتى الآن.

كما نقلت وكالة مهر عن محافظ إقليم كوهغيلويه وبوير أحمد وصفه للمعلومات التي تفيد بإنقاذ الطيار بأنها "رواية مضللة" تهدف إلى التأثير على مجريات الأحداث.

وتعكس هذه التصريحات تضارب الروايات حول مصير الطيار المفقود، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة.

إيران الحرب على إيران حرب إيران إيران وأمريكا طيار أمريكي

إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
