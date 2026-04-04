موقف عمر مرموش.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول بكأس الاتحاد

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيلته لمواجهة ليفربول، في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويغيب الدولي المصري عمر مرموش، عن تشكيلته مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول، فيما يقود هالاند هجوم السيتي.

وأجرى جوارديولا تغييراً واحداً على تشكيلته للمباراة، بالبدء بمارك جيهي بدلا من ناثان آكي.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

يحل ليفربول ضيفا على مانشستر سيتي، في الثانية إلا ربع عصر اليوم، على ملعب الاتحاد، في إطار منافسات ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة ليفربول

وتضم تشكيلة مانشستر ستيي كل من: ترافورد، نونيس، خوسانوف، جويهي، أورايلي، رودريجو، بيرناردو، سيمينيو، تشيركي، دوكو، هالاند.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، دوناروما، رايندرز، آكي، مرموش، كوفاسيتش، نيكو، آيت نوري، سافينيو، فودين.

