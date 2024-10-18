"البنطلون قالش".. عمرو عرفة يعلق على ملابس محمد صلاح في أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

أبدى المخرج الكبير عمرو عرفة إعجابه بأحدث إطلالة لقائد منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح على "السوشيال ميديا" وذلك عبر حسابه الرسمي على "X".

أعاد عمرو عرفة نشر إطلالة صلاح وعلق عليها: "حلو البلوفر يا أبو مكة بس البنطلون قالش معايا أوي".

ونعى عمرو عرفة استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار الذي تم اغتياله من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم الإعلان رسميًا عن تصفيته أمس الخميس، واستشهد عرفة بإحدى مقولات المؤلف الراحل عبد الوهاب المسيري ونشر صورة أرشيفية للسنوار وعلق: " هل تموت الفروسية بموت الفارس؟، هل تموت البطولة باستشهاد البطل؟، هل يختفي الصمود إذا رحل بعض الصامدين".

وكانت آخر مشاركات المخرج عمرو عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "مليحة" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

يذكر أن آخر مشاركات عمرو عرفة في السينما كانت بفيلم "أهل الكهف" وعرض ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

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