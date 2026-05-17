تسلم النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة "شخصية العام السينمائية العربية" من مركز السينما العربية، خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في دعم السينما العربية.

وأكد مؤسسا المركز علاء كركوتي وماهر دياب أن التكريم يأتي اعترافًا بدور فهمي في تعزيز مكانة مصر كمركز رئيسي لصناعة السينما، وجهوده في دعم المواهب الشابة وإحياء التراث السينمائي المصري.

ويأتي هذا التقدير ليعكس مسيرة حسين فهمي الحافلة التي تضم أكثر من 200 عمل فني، إلى جانب أدواره في تطوير مهرجان القاهرة السينمائي منذ عودته لرئاسته عام 2022، وتوسيع أنشطة صناعة السينما وتعزيز الحضور المصري دوليًا.

من هو حسين فهمي

تخرج حسين فهمي في المعهد العالي للسينما، ويحمل درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا، كما يضم رصيده أكثر من 200 عمل فني، وتندرج عدة أفلام من بطولته ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري.

إلى جانب نشاطه الفني، شغل منصب سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. واحتفاءً بمسيرته، يتصدر صورة غلاف الإصدار الجديد من مجلة السينما العربية الذي يوزع خلال مهرجان كان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسّس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، وهو يُصنَّف ضمن مهرجانات الفئة A الدولية، ويحمل الاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد المرموق.

