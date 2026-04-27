ترامب: خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير جدًا على البلاد

كتب : وكالات

03:32 ص 27/04/2026

دونالد ترامب

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تفاصيل حادث إطلاق النار في فندق هيلتون، السبت، واصفا المشتبه به بأنه متطرف ومعادٍ للمسيحية.

وقال ترامب لشبكة "سي بي إس"، إن خطاب الكراهية لدى الديمقراطيين خطير جدا على البلاد، مضيفا: "قرأت بيانا لمطلق النار خلال حفل العشاء لقد أصبح متطرفا لقد كان مسيحيا ثم أصبح معاديا للمسيحية".

وتابع: "أنا من المعجبين الكبار بعناصر إنفاذ القانون تدخلهم كان سريعا، وكان الأمر مذهلا، وكانوا محترفين للغاية".

وشدد: "لم أكن قلقا من احتمال وقوع إصابات بعد سماع إطلاق نار في الفندق".

وأوضح ترامب، أنه يجب إعادة جدولة عشاء مراسلي البيت الأبيض خلال 30 يوما مع تعزيز الإجراءات الأمنية.

وقال ترامب، إن شقيق المهاجم وشقيقته أبلغا الشرطة سابقا عن سلوكه المريب.

وكشف مسؤول أمريكي رفيع، الأحد، أن المحققين عثروا على كتابات ومنشورات على حسابات المشتبه به في حادث إطلاق النار، ويدعى كول توماس ألين، تتضمن خطابا معاديا لترامب والمسيحية، إضافة إلى دعوات صريحة لاستهداف مسؤولين حكوميين.

وأشار المسؤول إلى أن ألين أرسل بعض هذه الكتابات إلى أفراد من عائلته قبل الهجوم، ما دفع أحدهم إلى إبلاغ الشرطة، رغم عدم الإشارة المباشرة إلى موقع الحادث.

وذكر المسؤول أن ألين كان ينتمي إلى مجموعة تعرف باسم" ذا وايد اويكس"، وشارك في احتجاج بعنوان "نو كنيجز" في ولاية كاليفورنيا، وفقا لسكاي نيوز.

