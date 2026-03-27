شارك الإعلامي الكبير محمود سعد جمهوره ومتابعي صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، فيديو كشف خلاله عن رأيه في مسلسل حكاية نرجس الذي تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026، بطولة الفنانة ريهام عبدالغفور والفنان حمزة العيلي وعدد كبير من الفنانين.

ماذا قال محمود سعد عن مسلسل حكاية نرجس؟

وقال محمود "إزاي بعض الناس تعاطفوا مع نرجس، هل ده من أداء ريهام عبدالغفور ولا القصة نفسها فيها حاجة؟، هنا نقول إيه قيمة المسلسل، هو مأخوذ عن قصة حقيقية ودي بتبقى من أجمل المسلسلات، هل إحنا محتاجين تعديل في قانون التبني اللي بيسموه كفالة عشان التبني في الدين ممنوع؟ بقول أنا عايز أتكفل بطفل في الدار أو عندي أربيه، هل الست التي لا تنجب لها أفضلية في الأماكن التي تمنح حق الكفالة لأي طفل هل فكرنا في الحكاية دي".

وتابع "نحن أمام نماذج جيدة عوني ونرجس وأختها طيبين، بس لهم قصص مأساوية وصعبة وفيها فعل مُجرم وقبيح. اللي حصل المفروض يثير في المجتمع حاجات كتير هل هذا جنون، هل نرجس وقضيتها بتقول إحنا محتاجين نبص في قانون الكفالة ونعيد النظر فيه، هل الأب الذي لا يقرأ ولا يكتب رجل سيء في نظر من يمنح الكفالة، ونقول عليهم أسرة لا يصح أن تتكفل بطفل، هو بيكسب كويس على فكرة وعنده بيت ملك".

محمود سعد يتحدث عن عزيزة خاطفة الأطفال

وتحدث محمود سعد عن القصة الحقيقية التي كانت بطلتها امرأة تُدعى عزيزة وعُرفت بـ خاطفة الأطفال، وحكاية أول طفل اختطفته ولا يعرف من هو حتى الآن، وكيف عاش مع أسرة سنوات طويلة قبل أن يكتشف الأب أنه ليس ابنه.

وأضاف "بعدما شاهدت المسلسل كل يوم كنت أغير رأيي بسبب الأحداث، العمل طرح الكثير من التفاصيل التي يجب أن نفكر فيها"، كما أشاد محمود سعد بأبطال حكاية نرجس والقائمين عليه.

مسلسل حكاية نرجس مأخوذ عن أحداث حقيقية، سيناريو وحوار عمار صبري، إخراج سامح علاء، بطولة ريهام عبدالغفور وحمزة العيلي، تامر نبيل، أحمد عزمي، بسنت أبو باشا، سماح أنور، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

إلهام شاهين تشيد بـ حكاية نرجس: ريهام عبدالغفور جبارة في شخصية نرجس



خالد دياب عن ريهام عبدالغفور: كل ما يتمناه مخرج في ممثل



