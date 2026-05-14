بدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

قال ‏الرئيس الصيني، إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة.

أضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات".

وقال شي: "سعيد بزيارة ترامب، وأتطلع إلى تبادل الآراء معه بشأن قضايا رئيسية".

من جهته قال ترامب: "نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين"، معتبرا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى".

ووعد ترامب مع نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين.

كان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينج، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.