إعلان

قمة بكين.. بدء المباحثات بين الرئيس الصيني وترامب في قاعة الشعب الكبرى

كتب : وكالات

06:23 ص 14/05/2026

الرئيس الصيني وترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بدأت اليوم الخميس، مباحثات القمة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والأمريكي دونالد ترامب في قاعة الشعب الكبرى في العاصمة الصينية بكين.

قال ‏الرئيس الصيني، إن واشنطن وبكين تحققان النجاح معا، وعلاقتهما يجب أن تكون مبنية على الشراكة.

أضاف: "لطالما اعتقدت أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة تفوق الخلافات".

وقال شي: "سعيد بزيارة ترامب، وأتطلع إلى تبادل الآراء معه بشأن قضايا رئيسية".

من جهته قال ترامب: "نتطلع لإقامة علاقات تجارية كبيرة مع الصين"، معتبرا أن "العلاقة بين الولايات المتحدة والصين ستكون أفضل من أي وقت مضى".

ووعد ترامب مع نظيره الصيني بمستقبل رائع بين واشنطن وبكين.

كان ترامب وصل إلى بكين يوم 13 مايو لعقد قمة مع شي جين بينج، حيث استقبله 300 طفل صيني في زي أزرق-أبيض يلوحون بأعلام الصين والولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زيارة ترامب إلى الصين ترامب الصين قمة بكين العلاقات الأمريكية الصينية الرئيس الصيني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
مصراوي ستوري

كيف دعمت زوجة محمد صلاح الفرعون المصري خلال تواجده في ليفربول؟
بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
رياضة محلية

بعد النادي الإسماعيلي.. هبوط نادي فاركو رسميًا للقسم الثاني
الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
نصائح طبية

الدكتور مجدي نزيه ينصح السيدات بمشاهدة "توم وجيري".. فما السبب؟
قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
شئون عربية و دولية

قمة بكين.. الرئيس الصيني: قضية تايوان هي الأهم في العلاقات الصينيةـ الأمريكية
التموين تحسم الجدل بشأن وقف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم حتى يوليو
أخبار مصر

التموين تحسم الجدل بشأن وقف المنحة الإضافية على بطاقات الدعم حتى يوليو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إلهام شاهين وليلى علوي ومصطفى شعبان.. 25 صورة من عزاء عبدالرحمن أبو زهرة