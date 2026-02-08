رمضان 2026.. طرح البوسترات المنفردة لـ أبطال مسلسل أولاد الراعي

طرحت الشركة المنتجة البوسترات المنفردة لمسلسل "أولاد الراعي" المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ونشرت الشركة بوسترات نجوم وأبطال "اولاد الراعي" عبر حساباتها المختلفة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يضم كوكبة من نجوم الفن هذا العمل، في عمل فني ضخم، يشهد أحداثه صراع درامي بين الأبطال خلال 30 حلقة.

وتصدر البوسترات الأبطال النجم ماجد المصري، النجم خالد الصاوي، النجم أحمد عيد، الفنانة نرمين الفني، والفنانة فادية عبدالغني، الفنان إيهاب فهمي، الفنانة غادة طلعت، الفنانة ساندي، الفنان سامح السيد، وعدد كبير من ضيوف الشرف.



تشهد أحداث مسلسل "أولاد الراعي، صراع درامي طويل بين الأبطال، حيث يجمع ثلاثة أشقاء خالد الصاوي وماجد المصري وأحمد عيد رحلة كفاح طويلة، تنتهي ببناء إمبراطورية تجارية كبيرة، لكن تتحول الأحداث إلى تحديات وصراعات بين نجوم العمل الدرامي.

مسلسل أولاد الراعى بطولة ماجد المصرى، خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، إنتاج إلهامي وشادي مقار، تأليف ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

