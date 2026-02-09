مباحث الآداب توقع بـ"دجال الإسكندرية"

كشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب نصب واحتيال شخص على المواطنين والاستيلاء على أموالهم من خلال الزعم بقدرته على العلاج الروحانى وممارسته أعمال الدجل، والترويج لنشاطه الإجرامى على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبصحبته آخر بدائرة قسم شرطة باب شرق بالإسكندرية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى والأدوات المستخدمة فى أعمال الدجل.

بمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتصويرهما لمقاطع فيديو أثناء ممارستهما أعمال الدجل والشعوذة وبثها على صفحة أحدهما بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.