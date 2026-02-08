مي صالح تخوض سباق رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود".. صور

تستعد الفنانة مي صالح للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل "روج أسود"، الذي يشهد عرضه بعد تأجيلات متعددة.

تجسد مي صالح شخصية "ندي"، والتي تظهر في العديد من المشاهد المشتركة مع الفنانة فرح الزاهد، مما يضيف بعدًا دراميًا مميزًا للمسلسل.

مسلسل "روج أسود" هو عمل درامي اجتماعي يستعرض مجموعة من القصص المستوحاة من الواقع، ويتناول قضايا نسائية هامة مثل الزواج، الطلاق، والخيانة، وغيرها من الموضوعات الحساسة.

يضم العمل نخبة من النجوم من بينهم رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي صالح، فرح الزاهد، أحمد فهمي، وعابد عناني، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض ضمن الماراثون الرمضاني.

آخر أعمالها مي صالح الفنية كانت المشاركة في مسلسل نقطة سودة، بطولة أحمد فهمي، أحمد مجدي، سماح انور وفاء عامر، نضال الشافعي ، ناهد السباعي، من تأليف آمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

