إعلان

مي صالح تخوض سباق رمضان 2026 بـ مسلسل "روج أسود".. صور

كتب : مصراوي

09:24 م 08/02/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    مي صالح في مسلسل روج أسود (3)
  • عرض 6 صورة
    مي صالح في مسلسل روج أسود (1)
  • عرض 6 صورة
    مي صالح وفرح الزاهد من كواليس روج أسود (1)
  • عرض 6 صورة
    مي صالح وفرح الزاهد من كواليس روج أسود (2)
  • عرض 6 صورة
    مي صالح في مسلسل روج أسود (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستعد الفنانة مي صالح للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2026 من خلال مسلسل "روج أسود"، الذي يشهد عرضه بعد تأجيلات متعددة.

تجسد مي صالح شخصية "ندي"، والتي تظهر في العديد من المشاهد المشتركة مع الفنانة فرح الزاهد، مما يضيف بعدًا دراميًا مميزًا للمسلسل.

مسلسل "روج أسود" هو عمل درامي اجتماعي يستعرض مجموعة من القصص المستوحاة من الواقع، ويتناول قضايا نسائية هامة مثل الزواج، الطلاق، والخيانة، وغيرها من الموضوعات الحساسة.

يضم العمل نخبة من النجوم من بينهم رانيا يوسف، مي سليم، داليا مصطفى، لقاء الخميسي، مي صالح، فرح الزاهد، أحمد فهمي، وعابد عناني، إلى جانب مجموعة كبيرة من الفنانين.

المسلسل من تأليف أيمن سليم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، ويتكون من 30 حلقة، ويعرض ضمن الماراثون الرمضاني.

آخر أعمالها مي صالح الفنية كانت المشاركة في مسلسل نقطة سودة، بطولة أحمد فهمي، أحمد مجدي، سماح انور وفاء عامر، نضال الشافعي ، ناهد السباعي، من تأليف آمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

اقرأ أيضا..
من القرش لـ القرد.. 10 حيوانات استعان بها رامز جلال في برامج المقالب

"قرد وشعر برتقالي".. طرح البوستر الأول لبرنامج مقالب رامز جلال

مي صالح مسلسل روج أسود مسلسلات رمضان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
الموضة

بحقيبة سعرها 175 ألف جنيه.. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها
مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أخبار مصر

مجدي الجلاد يكشف التفاصيل الكاملة للتعديل الوزاري المرتقب على حكومة "مدبولي"
أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
سفر وسياحة

أصعب 10 دول في العالم للحصول على الجنسية.. 3 منها عربية
هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
اقتصاد

هل انخفاض أسعار الذهب فرصة شراء أم مقدمة لهبوط أكبر؟.. الشعبة توضح
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة
رياضة محلية

وليد صلاح الدين يكشف حقيقة إرسال مندوب مع إمام عاشور لأداء العمرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ضياء داوود: لا توجد حياة سياسية في مصر.. والأحزاب "مصنوعة" -(فيديو)