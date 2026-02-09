متحدث الوزراء يكشف أسباب تدخل الحكومة لضبط أسعار الدواجن

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الزيادات الأخيرة في أسعار الدواجن "غير مبررة"، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك آلية فعالة لضبط الأسعار عبر زيادة "الإتاحة" بأسعار مناسبة دون مغالاة.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار"، أن الاجتماع المنعقد اليوم ناقش توجيهات رئيس الجمهورية بضمان توفير السلع الأساسية.

وكشف متحدث الوزراء عن توجيه فوري للشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار الدواجن في معارض "أهلاً رمضان" ومنافذ التموين، ليصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه بدلاً من 120 جنيهًا.

وأضاف أن الكميات المطلوبة سيتم توفيرها بالتنسيق مع وزارة الزراعة وجهاز "مستقبل مصر" عبر استيراد كميات من الدواجن وأجزائها، مؤكدًا أن هذه الكميات "ستكفي استهلاك شهر رمضان وما بعده".

وردًا على تحذيرات منتجي الدواجن من أن الاستيراد يضر بالصناعة المحلية، أجاب الحمصاني: "لو كانت هناك كميات كافية من الصناعة الوطنية، لما لجأت وزارة التموين إلى الاستيراد".

وأكد أن ارتفاع الأسعار الذي شهده السوق مؤخراً لم يكن بسبب زيادة الاستهلاك، بل كان "غير مبرر"، مما استدعى تدخلًا حكوميًا عبر آلية زيادة المعروض.

وأكد الحمصاني أن الهدف الاستراتيجي هو "تلبية احتياجات السوق المحلي وضبط الأسعار عبر الإتاحة بالسعر الملائم، دون مغالاة"، نافيًا أن يكون في هذا السياسة أي ضرر على الصناعة المحلية إذا كانت قادرة على تلبية احتياجات السوق بأسعار عادلة.