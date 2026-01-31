إعلان

رمضان 2026.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "عين سحرية" بطولة عصام عمر

كتب : منى الموجي

12:28 ص 31/01/2026

الفنان عصام عمر ومسلسل عين سحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل "عين سحرية"، الذي يُعرض حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان 2026.

"عين سحرية" عمل درامي تشويقي يعتمد على أجواء الغموض والتحقيق، ويقدّم تجربة مختلفة للفنان الشاب عصام عمر.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، إذ تتصاعد الوقائع تدريجيًا في رحلة مليئة بالأسرار ومحاولات كشف الحقيقة، ما يضع المشاهد في حالة ترقب مستمرة.

المسلسل من بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف، وجنا الأشقر، ويجمع بين الدراما النفسية وأجواء التحقيق في قصة تحمل العديد من المفاجآت.

مسلسل عين سحرية عين سحرية بطولة عصام عمر الفنان عصام عمر تطبيق يانجو مسلسلات رمضان 2026 رمضان 2026 دراما رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
أخبار مصر

اعتداء سافر.. بيان عاجل من "الأزهر للفتوى" بشأن المحتوى المسيء للنبي
"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
شئون عربية و دولية

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية
"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
رياضة محلية

"المغاربة ساهموا في الأمر".. أبو المعاطي زكي يكشف كواليس منع ميدو من الظهور
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي
أخبار المحافظات

على ظهر حصان.. اللاعب هادي رياض يحتفل مع أهالي قريته بالانضمام للأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟