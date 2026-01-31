رمضان 2026.. طرح الإعلان التشويقي لمسلسل "عين سحرية" بطولة عصام عمر

طرح تطبيق يانجو بلاي الإعلان التشويقي لمسلسل "عين سحرية"، الذي يُعرض حصريًا على شاشتها خلال شهر رمضان 2026.

"عين سحرية" عمل درامي تشويقي يعتمد على أجواء الغموض والتحقيق، ويقدّم تجربة مختلفة للفنان الشاب عصام عمر.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق، إذ تتصاعد الوقائع تدريجيًا في رحلة مليئة بالأسرار ومحاولات كشف الحقيقة، ما يضع المشاهد في حالة ترقب مستمرة.

المسلسل من بطولة باسم سمرة، محمد علاء، سماء إبراهيم، فاتن سعيد، عمر شريف، وجنا الأشقر، ويجمع بين الدراما النفسية وأجواء التحقيق في قصة تحمل العديد من المفاجآت.