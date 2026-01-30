إعلان

25 صورة لنجوم ونجمات الفن في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتب : مصراوي

11:31 م 30/01/2026
  أحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
    أحمد العوضي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أنوشكا
  • عرض 25 صورة
    الفنانة سهر الصايغ
  • عرض 25 صورة
    النجمة إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين 1
  • عرض 25 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 25 صورة
    الفنان هاني عادل
  • عرض 25 صورة
    أنوشكا
  • عرض 25 صورة
    باسم سمرة وطارق لطفي
  • عرض 25 صورة
    خالد الصاوي
  • عرض 25 صورة
    سهر الصايغ
  • عرض 25 صورة
    طارق لطفي وباسم سمرة
  • عرض 25 صورة
    طارق لطفي
  • عرض 25 صورة
    عصام السقا
  • عرض 25 صورة
    فادية عبدالغني
  • عرض 25 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 25 صورة
    محمد القس
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شعبان 1
  • عرض 25 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 25 صورة
    نضال الشافعي
  • عرض 25 صورة
    مصطفى شعبان
  • عرض 25 صورة
    يوسف الشريف
  • عرض 25 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 25 صورة
    هاني عادل

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة 30 يناير، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكان من بين أبرز الحضور: خالد الصاوي، هاني عادل، فادية عبدالغني، سهر الصايغ، نضال الشافعي، أنوشكا، أحمد العوضي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، حسين فهمي، طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا، كارولين عزمي.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.

نجوم الفن حفل المتحدة لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

