25 صورة لنجوم ونجمات الفن في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

شهد العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة 30 يناير، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن.

وكان من بين أبرز الحضور: خالد الصاوي، هاني عادل، فادية عبدالغني، سهر الصايغ، نضال الشافعي، أنوشكا، أحمد العوضي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، حسين فهمي، طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا، كارولين عزمي.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.