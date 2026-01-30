كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

تألقت النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقي على السجادة الحمراء، لحفل العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة 30 يناير.

واستقبلت السجادة الحمراء، عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا، كارولين عزمي، نرمين الفقي.

وتغيب إلهام شاهين عن دراما رمضان هذا العام، بينما تشارك هالة صدقي في بطولة مسلسل بيبو.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.