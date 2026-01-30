إعلان

بالصور| إلهام شاهين وهالة صدقي تتألقان في العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026

كتب : مصراوي

11:07 م 30/01/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كارولين عزمي
  • عرض 6 صورة
    نرمين الفقي
  • عرض 6 صورة
    هالة صدقي
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 6 صورة
    إلهام شاهين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منى الموجي:

تصوير- أحمد مسعد:

تألقت النجمتان إلهام شاهين وهالة صدقي على السجادة الحمراء، لحفل العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026، المقام في دار الأوبرا الجديدة بالعاصمة الجديدة، اليوم الجمعة 30 يناير.

واستقبلت السجادة الحمراء، عدد كبير من النجوم، بينهم: أحمد العوضي، مصطفى شعبان، يوسف الشريف، طارق لطفي، باسم سمرة، خالد زكي، الكاتب أيمن سلامة، المخرج محمود كامل، أمل بوشوشة، إيناس كامل، ملك قورة، أحمد عزمي، أحمد سعيد عبدالغني، صفوة، نرمين الفقي، الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، أحمد فؤاد سليم، عمر رزيق، وليد فواز، محمد القس، كامل الباشا، كارولين عزمي، نرمين الفقي.

وتغيب إلهام شاهين عن دراما رمضان هذا العام، بينما تشارك هالة صدقي في بطولة مسلسل بيبو.

جدير بالذكر أن العرض هو أمسية يجتمع فيها أبرز النجوم وأصحاب الرؤى في الصناعة لاستعراض مجموعة مختارة من أكثر مسلسلات موسم رمضان المرتقبة.

العرض الخاص لمسلسلات رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 إلهام شاهين هالة صدقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
مسرح و تليفزيون

يسرا والعوضي ومصطفى شعبان.. 20 صورة لنجوم مسلسلات رمضان 2026 في حفل المتحدة
الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تمنح الطلاب مناخًا مختلفًا للتعلم والإبداع
أخبار مصر

الرئيس السيسي: الأكاديمية العسكرية تمنح الطلاب مناخًا مختلفًا للتعلم والإبداع
بعد أسبوع من استهداف "أمين شرطة".. أمن الفيوم ينهي أسطورة مسجل خطر مخدرات
أخبار المحافظات

بعد أسبوع من استهداف "أمين شرطة".. أمن الفيوم ينهي أسطورة مسجل خطر مخدرات

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
أخبار مصر

في ذكرى رحيله.. "دولة التلاوة" يحتفي بالشيخ راغب مصطفى غلوش
القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة
شئون عربية و دولية

القيادة الأمريكية تعلن إقلاع مقاتلة من حاملة الطائرات "لينكولن" في مهمة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟
ارتفاعات قياسية وهبوط مفاجئ.. كيف تحركت أسعار الذهب خلال الأسبوع؟