ترامب: الأجواء فوق فنزويلا ستفتح قريبا أمام الطيران التجاري

كتب : مصراوي

07:48 م 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، إن الأجواء فوق فنزويلا ستُفتح قريبًا أمام الطيران التجاري للسماح للرحلات بالتحليق إلى البلاد، وذلك بعد محادثة أجراها مع الرئيسة الانتقالية لفنزويلا ديلسي رودريجيز.

وأوضح ترامب، أن الولايات المتحدة ستعيد فتح المجال الجوي التجاري فوق فنزويلا حتى يتمكن المواطنون الأمريكيون من السفر إلى هناك، مؤكدًا أنهم "سيكونون بأمان" في البلاد.

وأضاف ترامب، أنه وجّه وزير المواصلات الأمريكي شون دافي وكبار المسؤولين العسكريين بالعمل على فتح المجال الجوي التجاري بحلول نهاية اليوم.

وأشار ترامب، إلى أن شركات النفط الكبرى الأمريكية ستتوجه إلى فنزويلا "لمعاينة المواقع واختيارها"، وأن ذلك سيؤدي إلى جلب ثروة كبيرة لفنزويلا وللولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في سياق تطورات في العلاقات بين واشنطن وكراكاس، بعد فترة طويلة من التوترات بين البلدين وما شهدته من خطوات دبلوماسية وعسكرية في الأسابيع الماضية.

