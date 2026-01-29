إعلان

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء في المنيا

كتب : جمال محمد

07:46 م 29/01/2026

جثة طفلة - أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

لقيت طفلة مصرعها صعقًا بالكهرباء داخل منزلها بإحدى قرى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، أثناء اللهو.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بوصول الطفلة "زهرة حسن" 4 سنوات، جثة هامدة إلى مستشفى العدوة.

بالانتقال والتحري، تبين أنه أثناء قيام الطفلة باللعب داخل منزلها، لامست سلك كهربائي بالثلاجة، مما أسفر عن صعقها، ووفاته في الحال.

وكشف تقرير مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي صرحت بدفن الجثة.

مصرع طفلة صعقًا بالكهرباء مركز العدوة مديرية أمن المنيا النيابة العامة مستشفى العدوة

