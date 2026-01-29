ترامب: نأمل أن لا يكون هناك إغلاق حكومي آخر ونعمل على تفادي ذلك

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في عدم حدوث إغلاق حكومي آخر داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يعمل على تفادي ذلك.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تغلبت على ما وصفه بكابوس التضخم الذي حدث خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدًا أنه حقق نموًا اقتصاديًا هائلًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاقتصاد كان سينهار في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات، وربما لم تكن البلاد موجودة من الأساس.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن اسم الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.