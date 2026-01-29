إعلان

ترامب: نأمل أن لا يكون هناك إغلاق حكومي آخر ونعمل على تفادي ذلك

كتب : مصراوي

07:43 م 29/01/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يأمل في عدم حدوث إغلاق حكومي آخر داخل الولايات المتحدة، مؤكدًا أنه يعمل على تفادي ذلك.

وأضاف ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة تغلبت على ما وصفه بكابوس التضخم الذي حدث خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، مؤكدًا أنه حقق نموًا اقتصاديًا هائلًا.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الاقتصاد كان سينهار في حال فوز الديمقراطيين في الانتخابات، وربما لم تكن البلاد موجودة من الأساس.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه سيعلن اسم الرئيس الجديد للاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق حكومي داخل الولايات المتحدة الولايات المتحدة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ترامب يكشف سبب إغلاق عينيه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير
شئون عربية و دولية

ترامب يكشف سبب إغلاق عينيه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير
"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
زووم

"المهن التمثيلية" تعلن نقل الفنان محيي إسماعيل لـ دار إقامة كبار الفنانين
موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
أخبار مصر

موعد الإجازة المقبلة وقائمة العطلات المتبقية في 2026
تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"
أخبار المحافظات

تأخروا في حقنه بالمصل| وفاة شاب بـ"داء الكلب".. وأسرته: "مس شيطاني"

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025
أخبار البنوك

محافظ المركزي: استرداد 117 مليون جنيه لصالح ضحايا الاحتيال في 2025

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خسر 500 دولار للأونصة.. هبوط مفاجئ في سعر الذهب
طبول الحرب على إيران.. هل تنفذ أمريكا هجومها؟ - تغطية خاصة
ارتدوا الكمامة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات المقبلة
قرار عاجل من الأهلي بإيقاف إمام عاشور وتغريمه مليون ونصف