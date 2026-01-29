إعلان

أحمد عبدالوهاب بطل الحدوتة الثانية من القصة الكاملة "ما لم يُحك عن بني مزار"

كتب : منى الموجي

03:39 م 29/01/2026

أحمد عبدالوهاب

تعاقد الفنان أحمد عبدالوهاب على بطولة الحدوتة الثانية من القصة الكاملة "ما لم يُحكَ عن بني مزار".

الحدوتة الثانية من بطولة أحمد عبدالوهاب، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد سلامة.

وفي سياق آخر، انتهى أحمد عبدالوهاب من تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، ويشارك في بطولته إلى جانب الفنانة صبا مبارك.

مسلسل ورد على فل وياسمين من بطولة صبا مبارك، أحمد عبدالوهاب، ميمي جمال، وليد فواز، فدوى عابد، إلى جانب عدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبدالتواب، وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

ومن ناحية أخرى، شارك أحمد عبدالوهاب في فيلم درويش بدور رشدي الذي يرتكب جرائم نصب.

فيلم درويش بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، مصطفى غريب، تارا عماد، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.

ظهر أحمد عبد الوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي شارك في كتابته أيضًا مع كريم سامي كيمز. الفيلم بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي، مع إشراف على الكتابة لـ أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز.

