وسط تصاعد التوتر.. وصول مدمرة أمريكية جديدة إلى منطقة الشرق الأوسط

وكالات

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي، قوله إن البحرية الأمريكية أرسلت سفينة حربية إضافية إلى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز قدراتها العسكرية وسط تصاعد التوتر.

وأكد المسؤول الأمريكي، في تصريحات اليوم الخميس، أن المدمرة الأمريكية "ديلبرت دي. بلاك" دخلت المنطقة خلال 48 ساعة الماضية.

وأوضح المسؤول الأمريكي، أنه مع وصول "ديلبرت دي. بلاك" يرتفع عدد المدمرات الأمريكية في الشرق الأوسط إلى 6، وذلك إلى جانب حاملة طائرات وثلاث سفن قتالية أخرى.