ترامب: المكسيك لديها زعيم رائع وذكي للغاية يجب أن يكونوا سعداء

كتب : مصراوي

06:59 م 29/01/2026

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجري محادثة هاتفية مثمرة مع رئيسة المكسيك "كلوديا شينباوم"، تركزت على الحدود ووقف تهريب المخدرات والتجارة بين البلدين.

وأكد ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال اليوم الخميس، أن الأمور سارت بشكل جيد للغاية لكلا البلدين، لافتًا إلى أنهم ركزو على الحدود من أجل ووقف تهريب المخدرات بين البلدين.

وأضاف ترامب: "سنتحدث مرة أخرى، قريبا، وفي نهاية المطاف، سنعقد اجتماعات في بلداننا. المكسيك لديها زعيم رائع وذكي للغاية — يجب أن يكونوا سعداء جدًا بذلك!".

