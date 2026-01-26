إعلان

عمرو يوسف محامي يطبق العدالة بطريقته الخاصة في مسلسل "الفرنساوي"

كتب : منى الموجي

05:37 م 26/01/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مسلسل الفرنساوي
  • عرض 3 صورة
    مسلسل الفرنساوي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن تطبيق "يانجو بلاي"عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الأصلية، مسلسل "الفرنساوي" بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

ونشر التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا من كواليس تصوير اليوم الأول بالمسلسل.

المسلسل بطولة النجم عمرو يوسف ويشاركه النجوم: جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، چنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنچي كيوان، وضيوف شرف المسلسل النجم بيومي فؤاد والنجمة عائشة بن أحمد.

تدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي وجريمة حول خالد مشير، الملقب بـ"الفرنساوي"، محامي فاسد يسعى لتطبيق العدالة بطريقته الخاصة، للانتقام لموت حب حياته. المسلسل مكوّن من ١٠ حلقات، ويأتي ضمن سلسلة المسلسلات التي تُعرض خارج الموسم الرمضاني.

مسلسل الفرنساوي عمرو يوسف عائشة بن أحمد دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
اقتصاد

6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا
أخبار مصر

"تشريعية النواب" توافق على تعديلات قانون الكهرباء مبدئيًا

" وقاحة وسفالة".. أسرة عبدالحليم: منزل العندليب غير متاح للإسرائيليين
زووم

" وقاحة وسفالة".. أسرة عبدالحليم: منزل العندليب غير متاح للإسرائيليين
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
أخبار مصر

الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا
رياضة محلية

الصفقة الثالثة.. بيراميدز يعلن ضم باسكال فيري رسميًا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مشاورات مصرية تونسية جزائرية بشأن مسار التسوية في ليبيا
الأرصاد: انخفاض مفاجئ في الحرارة وأمطار رعدية تضرب هذه المحافظات غدًا -(فيديو)
6800 جنيه للجرام عيار 21.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل صعوده التاريخي
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره