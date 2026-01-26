رمضان 2026.. طرح الملصقات الدعائية لمسلسل "على قد الحب" بطولة نيللي كريم

أعلن تطبيق "يانجو بلاي"عن انطلاق تصوير أحدث أعماله الأصلية، مسلسل "الفرنساوي" بالتعاون مع كايرو فيلمز للمنتج وسام سيف الإسلام ومن تأليف وإخراج آدم عبدالغفار.

ونشر التطبيق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورا من كواليس تصوير اليوم الأول بالمسلسل.

المسلسل بطولة النجم عمرو يوسف ويشاركه النجوم: جمال سليمان، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، سامي الشيخ، چنا الأشقر، أحمد بهاء، وإنچي كيوان، وضيوف شرف المسلسل النجم بيومي فؤاد والنجمة عائشة بن أحمد.

تدور أحداث مسلسل "الفرنساوي" في إطار درامي وجريمة حول خالد مشير، الملقب بـ"الفرنساوي"، محامي فاسد يسعى لتطبيق العدالة بطريقته الخاصة، للانتقام لموت حب حياته. المسلسل مكوّن من ١٠ حلقات، ويأتي ضمن سلسلة المسلسلات التي تُعرض خارج الموسم الرمضاني.

