رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "dmc" عن ضم مسلسل "أولاد الراعي" بطولة النجم ماجد المصري، لخريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.

ويكشف مسلسل "أولاد الراعي" الجانب الخفي من صراعات رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ماجد المصري، عدد كبير من الفنانين، بينهم: خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، غادة طلعت، إيناس كامل، فادية عبدالغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.