رمضان 2026.. "DMC" تعلن ضم "أولاد الراعي" لخريطتها البرامجية

كتب : منى الموجي

04:04 م 24/01/2026
    أحمد عيد
    إيناس كامل
    خالد الصاوي
    إيهاب فهمي
    أمل بوشوشة
    فادية عبدالغني
    محمد عز
    نرمين الفقي
    ماجد المصري

كتبت- منى الموجي:

أعلنت قناة "dmc" عن ضم مسلسل "أولاد الراعي" بطولة النجم ماجد المصري، لخريطة أعمالها الدرامية في موسم رمضان 2026.

ويكشف مسلسل "أولاد الراعي" الجانب الخفي من صراعات رجال الأعمال، في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من تأليف وإنتاج ريمون مقار، وإخراج محمود كامل.

ويشارك في بطولة المسلسل إلى جانب ماجد المصري، عدد كبير من الفنانين، بينهم: خالد الصاوي، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، إيهاب فهمي، غادة طلعت، إيناس كامل، فادية عبدالغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.

رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 مسلسل أولاد الراعي ماجد المصري

