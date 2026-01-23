رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"

كشفت النجمة مي عمر، عن بوسترين جديدين لها تتصدر فيهما بمفردها الملصق الدعائي لمسلسل "الست موناليزا" المقرر أن تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مي، البوسترين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رحلة جديدة وشخصية مختلفة، الست موناليزا، رمضان ٢٠٢٦ على MBC مصر إن شاء الله رمضان يجمعنا".

مسلسل "الست موناليزا" يعرض في رمضان 2026 ويخوض بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.