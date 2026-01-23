إعلان

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"

كتب : هاني صابر

01:52 م 23/01/2026
    بوستر مي عمر في مسلسل الست موناليزا (2)

كشفت النجمة مي عمر، عن بوسترين جديدين لها تتصدر فيهما بمفردها الملصق الدعائي لمسلسل "الست موناليزا" المقرر أن تخوض من خلاله المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

ونشر مي، البوسترين، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رحلة جديدة وشخصية مختلفة، الست موناليزا، رمضان ٢٠٢٦ على MBC مصر إن شاء الله رمضان يجمعنا".

مسلسل "الست موناليزا" يعرض في رمضان 2026 ويخوض بطولته مي عمر، أحمد مجدي، وفاء عامر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، محمود عزب.

مي عمر مسلسل الست موناليزا دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 إنستجرام مي عمر

