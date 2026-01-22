إعلان

رمضان 2026.. "يانجو بلاي" تطرح الإعلان التشويقي الأول لـ"فن الحرب"

كتب : منى الموجي

07:12 م 22/01/2026 تعديل في 07:49 م
    شيري عادل
    ريم مصطفى

طرحت منصة يانجو بلاي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الإعلان التشويقي الأول لمسلسل "فن الحرب" بطولة النجم يوسف الشريف والذي من المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2026.

ظهر في الإعلان يوسف الشريف ممسكا بكتاب عمره 2500 سنة، ويردد "الكتاب بيشرح للقادة العسكريين إزاي ينتصروا في المعارك، وأنا قررت استخدم الكتاب ده"، وعلق المسؤول عن الصفحة "مش كل معركة بتتكسب بالقوة.. فيه معارك سلاحها العقل".

كما أطلقت المنصة الملصقات الدعائية الفردية لأبطال المسلسل، وبينهم: يوسف الشريف، كمال أبو رية، شيري عادل، ريم مصطفى، محمد جمعة. ينتمي المسلسل إلى دراما الجريمة المشوّقة، ويعيد يوسف الشريف للسباق الرمضاني بعد غيابه منذ مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض 2021.

ويشارك في بطولة المسلسل: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، ودنيا سامي. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمود عبدالتواب.

منصة يانجو بلاي مسلسل فن الحرب يوسف الشريف مسلسلات رمضان 2026

