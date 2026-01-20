رمضان 2026.. "إم بي سي شاهد" تكشف عن الإعلان الأول لمسلسل "إفراج"

"مدرسة المشاغبين" و"المتزوجون".. مسرحيات يشاهدها الجمهور على "نتفليكس"

كشفت "mbcshahid" عن الإعلان الأول لمسلسل "إفراج" بطولة الفنان عمرو سعد، استعدادا لعرضه على منصتها بموسم دراما رمضان 2026.

نشرت "mbcshahid" الإعلان عبر صفحتها على انستجرام وكتبت: "لما الدنيا تغلبك وتحولك لمجرم يكسر القيود ويلعب بالقلوب، انتظروا مسلسل إفراج في شهر رمضان".

عمرو سعد يروج لمسلسل "إفراج"

وطرح الفنان عمرو سعد عن البوستر الرسمي لمسلسل "إفراج"، ونشر عمرو سعد البوستر عبر صفحته على "فيسبوك"، وتصدر عمرو البوستر مع نجمي المسلسل الفنانة تارا عماد، والفنان حاتم صلاح.

وكتب عمرو سعد على البوستر: " بسم الله توكلنا على الله، البوستر الرسمي لمسلسل افراج دراما إنسانية مستوحى من أحداث حقيقية، ان شاء الله مسلسل كل البيوت المصرية والعربية".



كواليس مسلسل "إفراج"

تدور أحداث المسلسل حول رجل بسيط من الطبقة الشعبية يجد حياته مضطربة بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي جعلته يفقد ما يسعى إليه في الحياة. تتكشف الأحداث في بيئة الحارة والمجتمع المصري، حيث يقف عباس في مواجهة قوى نافذة وظروف صعبة تستدعي منه الذكاء والكفاح والمواجهة لاستعادة حقه والكرامة التي سُلبت منه.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من سما إبراهيم، عبد العزيز مخيون، تأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، إخراج أحمد خالد موسى.

