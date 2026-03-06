إعلان

إيطاليا ترسل سفينة حربية إلى قبرص بعد هجمات بمسيرات

كتب : د ب أ

11:30 م 06/03/2026

إيطاليا ترسل سفينة حربية لقبرص

أرسلت إيطاليا سفينة تابعة للقوات البحرية صوب قبرص في ظل الهجمات التي تعرضت لها مؤخرا بمسيرات.

وغادرت الفرقاطة ميناء مدينة تارانتو جنوبي إيطاليا ومن المتوقع أن تصل إلى قبرص في غضون أيام قليلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "أنسا" اليوم الجمعة. وتقل السفينة طاقما يبلغ عدد أفراده 160 فردا.

وضربت مسيرة إيرانية الصنع قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في قبرص ليل الأحد الماضي.

وأكد مسؤول حكومي أنه تم ضرب حظيرة طائرات، لكنه أشار إلى وقوع أضرار طفيفة.

وبحسب التقارير، كانت المسيرة من طراز شاهد ولم يتم إطلاقها من إيران.

وزادت عدة دول أوروبية تواجدها العسكري في المنطقة تضامنا مع قبرص.

