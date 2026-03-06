إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن بدء الموجة 23 من هجماته على إسرائيل

كتب : عبدالله محمود

10:15 م 06/03/2026

عملية الوعد الصادق

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بدء الموجة 23 بهجوم مشترك باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، مؤكدًا أن الهجوم استهدف القاعدة الأمريكية والصهيوني.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الوعد الصادق صواريخ إيران إيران وأمريكا الحرب على إيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
شئون عربية و دولية

صور الأقمار الصناعية ترجح شن غارة أمريكية على مدرسة بنات إيرانية
زاهي حواس يكتشف خبيئة من التوابيت الملونة بداخلها مومياوات
أخبار مصر

زاهي حواس يكتشف خبيئة من التوابيت الملونة بداخلها مومياوات
حزب الله يستهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا
شئون عربية و دولية

حزب الله يستهدف مستوطنات المالكية وراموت نفتالي وكريات شمونة ومستوطنة شوميرا
"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أخبار المحافظات

"القلمون".. حكاية قرية حكمت نفسها كـ "دولة مستقلة" وسجلت تراثها بـ "ريشة
أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية
رياضة محلية

أول تعليق من محمود تريزيجيه بعد وصوله للهدف رقم 100 مع الأندية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان