أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بدء الموجة 23 بهجوم مشترك باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ ضد أهداف في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري إطلاق موجة صاروخية جديدة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة إسرائيل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدة الظفرة الجوية في الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة وصواريخ دقيقة، مؤكدًا أن الهجوم استهدف القاعدة الأمريكية والصهيوني.