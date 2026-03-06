إعلان

ترامب: شركات الأسلحة وافقت على مضاعفة إنتاجها بأربعة أضعاف

كتب : عبدالله محمود

11:32 م 06/03/2026

دونالد ترامب

عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اجتماعًا اليوم الجمعة مع أكبر شركات التصنيع الدفاعية الأمريكية لمضاعفة إنتاج الأسلحة في ظل التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الحرب الإيرانية.

قال ترامب ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال: "لقد اختتمنا للتو اجتماعًا جيدًا للغاية مع أكبر شركة أمريكية شركات التصنيع الدفاعية حيث ناقشنا الإنتاج وجداول الإنتاج".

وأضاف الرئيس الأمريكي:"لقد اتفقوا على مضاعفة إنتاج الأسلحة ‘الفئة الرائعة’ أربع مرات، حيث نريد الوصول، في أسرع وقت ممكن، إلى أعلى مستويات الكمية".

وتابع ترامب "قد بدأت عملية التوسع قبل ثلاثة أشهر من الاجتماع، وقد بدأت بالفعل عمليات إنشاء وإنتاج العديد من هذه الأسلحة. لدينا إمدادات غير محدودة تقريبًا من الذخائر المتوسطة والمتوسطة العليا، والتي نستخدمها، على سبيل المثال، في إيران، واستخدمناها مؤخرًا في فنزويلا. ومع ذلك، فقد قمنا أيضًا بزيادة الطلبات على هذه المستويات".

وأوضح أن الشركات الممثلة في الاجتماع كانت الرؤساء التنفيذيون لشركة" BAE Systems، وBoeing، وHoneywell Aerospace، وL3Harris Missile Solutions، وLockheed Martin، وNorthrop Grumman، وRaytheon".

وأكد ترامب أن اجتماعهم اختتم بالإعلان عن اجتماع آخر مقرر عقده بعد شهرين.

دونالد ترامب تصنيع الأسلحة حرب إيران إيران وأمريكا شركات الأسلحة

