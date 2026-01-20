طرح البوستر الرسمي لمسلسل "وننسى اللي كان" رمضان 2026

طرحت الفنانة ياسمين عبدالعزيز البوستر الرسمي لمسلسل وننسى اللي كان، المقرر عرضه في رمضان 2026.

ونشرت ياسمين البوستر عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "البوستر الرسمي للسوبر ستار مصر والوطن العربي چليلة رسلان في وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ على mbc مصر".

كما طرحت قناة "ام بي سي مصر" على صفحتها بوستر المسلسل، والذي ضم أ بطاله ياسمين عبدالعزيز وأحمد فهمي، شيرين رضا، خالد سرحان، محمد لطفي، ادوارد.

أبطال مسلسل وننسى اللي كان

وتخوض ياسمين عبدالعزيز، المنافسة في موسم دراما رمضان 2026 بمسلسل "وننسى اللي كان".

مسلسل "وننسى اللي كان" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويخوض بطولته ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، إنجي كيوان، خالد سرحان، منة فضالي، محمد لطفي، لينا صوفيا، وائل عبدالعزيز، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

