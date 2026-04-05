العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة

كتب : أحمد عبدالمنعم

06:00 ص 05/04/2026 تعديل في 10:32 ص

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

بدأ اليوم الأحد، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بشأن العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع ولمدة شهر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع الكتاب الدوري الموجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة بشأن قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالعمل عن بُعد.
وألزم مشروع الكتاب الدوري كل الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة بتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع بدءا من يوم الأحد الموافق 5/4/2026، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، وذلك بالنسبة لكل العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام الذين تتلاءم طبيعة ما يقومون به من أعمال مع هذا النظام.

ونص مشروع الكتاب الدوري على أنه يستثنى من نطاق تطبيق هذه التكليفات - حسب الحال- الفئات الآتية: العاملون بالجهات والقطاعات الخدمية، والعاملون بالقطاع الصحي، والعاملون بقطاع النقل، والعاملون بقطاعات البنية التحتية (مياه الشرب - الصرف الصحي - محطات البترول والغاز الطبيعي – الكهرباء ...... الخ)، والعاملون بالمنشآت الصناعية والإنتاجية، والعاملون بالمدارس والجامعات.

فيديو قد يعجبك



"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
"تل أبيب تحت النار".. ذخائر عنقودية إيرانية تضرب 5 مواقع إسرائيلية حيوية
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
إغلاق ماسنجر رسميا خلال أيام بسبب التكاليف.. ما البدائل للمستخدمين؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار
منها الشوفان.. بدائل طبيعية لخفض الكوليسترول الضار

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق