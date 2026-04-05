

وكالات

أعلن أكسيوس، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

أضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.

وأشار أكسيوس، إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى يوم السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.