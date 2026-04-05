أكسيوس: القوات الأمريكية أنقذت ثاني أفراد طاقم الطائرة التي أسقطت في إيران

كتب : مصراوي

05:57 ص 05/04/2026

طائرة إف 15

أعلن أكسيوس، اليوم الأحد، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

أضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.

وأشار أكسيوس، إلى أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى يوم السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ.

الطائرة إف-15 إنقاذ ثاني أفراد الطائرة إف-15 إيران القوات الأمريكية أمريكا وإيران نشر القوات الأمريكية في إيران

