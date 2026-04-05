الإمارات: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي

أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات، فجر اليوم الأحد، أن الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي، وفقا لسكاي نيوز.

وأعلنت الإمارات، الأحد، تعامل الدفاعات الجوية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيّرة قادمة من إيران.

قالت وزارة الدفاع الإماراتية في منشور على حسابها في "إكس": "تتعامل حاليا الدفاعات الجوية الإماراتية مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وتابعت وزارة الدفاع: "أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة تعامل منظومات الدفاعات الجوية الإماراتية للصواريخ الباليستية، والجوالة والطائرات المسيرة".

وطالبت دولة الإمارات الجمهورية العربية السورية الشقيقة بالقيام بواجباتها في تأمين السفارة والعاملين فيها، وبالتحقيق في ملابسات هذه الاعتداءات، وضمان عدم تكرارها في المستقبل، وبضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان محاسبة المتسببين، وفقا لسكاي نيوز.