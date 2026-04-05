سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية


كتب- محمد فتحي:

04:41 ص 05/04/2026

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-4-2026 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن واصل الانخفاض بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب واصل في مصر الانخفاض بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 4-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 5-4-2026 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 8145 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 7125 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 6110 جنيهات.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 4750 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 3395 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 253275 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 57000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.72% إلى نحو 4676 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

