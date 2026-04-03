شهد الحفل السنوي للتوعية بالتوحد، الذي أقيم مساء أمس الخميس 2 أبريل في أحد الفنادق الكبرى على النيل في القاهرة، إقامة جلسة حوارية أدارتها الدكتورة داليا سليمان، رئيسة الجمعية المصرية للتوحد، مع نجوم وصنّاع مسلسل اللون الأزرق الذي عُرض ضمن مسلسلات رمضان 2026، ودارت أحداثه حول أسرة لديها طفل يعاني من طيف التوحد.

جومانا مراد تتحدث عن مسلسل اللون الأزرق

عبرت النجمة جومانا مراد بطلة مسلسل اللون الأزرق، عن سعادتها بالتواجد في الحفل، ووجهت الشكر للدكتورة داليا بعد اختيارها سفيرة للجمعية هذا العام، مضيفة "بعتبر نفسي محظوظة إني قدرت أقدم عمل السنة دي بيناقش قضية مهمة هي التوحد، حاولنا نكون حقيقيين ونتصدق عشان الناس تحبنا وتهتم بقصة هذه العيلة".

وأوضحت جومانا مراد "في المسلسل قدمنا أخف أنواع طيف التوحد، هناك بالفعل حالات أصعب، والواقع أصعب بكثير، وأسرة أي طفل لديها طفل يعاني من طيف التوحد، تخوض رحلة تحتاج لفهم ووعي وحب ودعم، وأوجه تحية لكل أم وأب عندهم طفل مختلف: توحد أو صعوبة تعلم أو فرط حركة".

جومانا وجهت أيضا التحية لشركة الباتروس المنتجة للعمل لإيمانهم بالفكرة، ولورشة سرد وللكاتبة مريم نعوم، متابعة "ما قدمناه احتاج مجهودا كبيرا في وقت قصير جدا، وأشكر كل زملائي وأوجه لهم التحية، حاولنا تقديم عمل فني راقي محترم".

أحمد رزق: مسلسل اللون الأزرق لمس قلبي

عبر الفنان أحمد رزق بطل مسلسل اللون الأزرق عن سعادته بالتواجد في الحفل السنوي للتوعية بالتوحد، موجها الشكر للجمعية المصرية للتوحد، مشيرا إلى أن المسلسل لمس قلبه بمجرد قراءته، كونه مهتما بالأسرة التي لديها طفل يعاني من مرض طيف التوحد.

وأشار رزق إلى أنه سبق وقدم شخصية ولد يعاني من طيف التوحد، لافتا إلى أن أي أسرة يكون لديها طفل يعاني من أي مشكلة صحية حتى إذا كانت بسيطة تشعر بمأساة، فكيف سيكون شعورهم في حال معاناة الطفل مع اضطراب طيف التوحد، موضحا أن الهدف من المسلسل كان محاولة لتوجيه رسالة إلى الأسر، والتأكيد على أن المجتمع يشعر بهم وبمسؤوليتهم، ومحاولة لتقديم طرح بسيط للمشكلة.

ووجه رزق رسالة للمجتمع بضرورة أن يكون لديه وعي بأهمية دمج هؤلاء الأطفال بشكل طبيعي من خلال المدارس، وألا يكون الدمج على الورق فقط "بنلاقي بعض المدارس بتقول لأسر هؤلاء الأطفال خلوا الأولاد في البيت وماتقلقوش هينجحوا، مش ده المعني الحقيقي للدمج".

كما تحدثت الكاتبة تيسير العفيفي من مؤلفي العمل، قائلة "المسلسل بدأ بفكرة، قصة كتبتها من واقع تجاربي مع أمهات كتير شاركتهم المعاناة، وكنت بلاقي الأم بتخوض معارك كبيرة مادية مع ابنها ومع المدارس لتحقيق الدمج والتفاعل مع المجتمع، عرضت الفكرة على أستاذة مريم نعوم، وتحمست وكونت ورشة في سرد واشتغلنا على الحلقات اللي لاقت قبول، وأتمنى تكون الرسايل وصلت إيمانا منا أن الفن يقود المجتمع نحو الأفضل".

رشا مهدي تتحدث عن مشاركتها في مسلسل اللون الأزرق

وقالت الفنانة رشا مهدي: "سعيدة بوجودي معاكم ودوري في المسلسل بحبه قوي، شيرين كانت داعمة لـ آمنة الشخصية التي قدمتها جومانا وتشعر بمعاناتها كأم، والدعم الأسري الذي نقلته شخصية شيرين مهم جدا، لإن الشخص اللي عنده طفل مختلف بيكون محتاج طبطبة، وهي كانت الشخص اللي بيحتضن ويطبطب لأم مش قادرة تقول إنها تعبانة، كانت بتحاول تدعمها من غير اقتحام".

كما تحدث الطفل علي السكري عن تقديمه لشخصية حمزة، وأشار إلى أن التمثيل لم يكن صعبا بالنسبة له، خاصة وأن تدرب كثيرا على دوره في مكتب الإنتاج، وأشار إلى معرفته بأن المصاب بالتوحد هو طفل ليس مريض ولكن مختلف فقط، وأن اللون الأزرق هو رمز التوحد.

تفاصيل مسلسل اللون الأزرق

شارك في بطولة مسلسل اللون الأزرق الذي عُرض في النصف الثاني من رمضان 2026: جومانا مراد، أحمد رزق، نجلاء بدر، رشا مهدي، حنان سليمان، يارا قاسم، كنزي هلال، نور محمود والطفل علي، وإنتاج الباتروس، ومن تأليف ورشة سرد للكاتبة مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي.

