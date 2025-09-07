أيتن عامر تروج لمسرحية "فيلم رومانسي" قبل عرضها في دبي

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر جمهورها مقطع فيديو من كواليس مسرحيتها الجديدة "فيلم رومانسي"، التي تشارك في بطولتها مع شقيقتها الفنانة وفاء عامر، والنجوم: خالد سليم، ومحمد جمعة، ونانسي صلاح، وحاتم صلاح، ومن المقرر عرضها ابتداءً من يوم 17 سبتمبر بدبي.

ونشرت أيتن الفيديو عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلّقت: "هنستناكم تنورونا وتشرفونا وتشوفونا لأول مرة في دبي، في أولى مسرحيات تياترو شو".

وأضافت: "المسرحية كوميدية، غنائية، استعراضية، بعنوان فيلم رومانسي. العروض هتكون على مسرح زعبيل سراي ابتداءً من يوم 17 سبتمبر".

جدير بالذكر أن أيتن عامر شاركت مؤخرًا في ماراثون دراما رمضان 2025 بمسلسل "الحلانجي"، من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: محمد رجب، محمد لطفي، محمود قابيل، عبير صبري، إبراهيم السمان، أحمد وفيق، وطارق صبري.

