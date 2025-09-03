أول صور لـ أحمد عبدالوهاب من مسلسل "ورد على فل وياسمين" مع صبا مبارك

كتبت- منى الموجي:

بدأ الفنان أحمد عبدالوهاب تصوير مسلسل ورد على فل وياسمين، ويشاركه البطولة النجوم: صبا مبارك، ميمي جمال، فدوى عابد، وليد فواز، وعدد كبير من الفنانين.

المسلسل إخراج محمود عبدالتواب وإنتاج شركة أروما ستوديوز.

وشارك أحمد عبدالوهاب جمهوره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أول صور من تصوير المسلسل بهاشتاج ورد على فل وياسمين.

وفي سياق آخر، يعرض لـ أحمد عبد الوهاب الآن فيلم درويش بدور العرض، والفيلم من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، أحمد عبدالوهاب، مصطفى غريب، محمد شاهين، تارا عماد، خالد كمال، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج ممدوح السبع.

وظهر أحمد عبدالوهاب كضيف شرف في فيلم أحمد وأحمد، وهو العمل الذي يشارك في كتابته أيضا مع كريم سامي كيمز ويعرض حالياً في دور العرض.

الفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، إخراج أحمد نادر جلال وتأليف أحمد درويش ومحمد عبدالله سامي.