هاني سرحان يروج لمسلسل "بطل العالم" بالتزامن مع انطلاق تصويره

كتب- مروان الطيب:

روّج السيناريست هاني سرحان لمسلسله الجديد "بطل العالم" استعدادا لعرضه على منصة "يانغو بلاي" خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع انطلاق تصويره.

ونشر هاني سرحان الملصق الدعائي الخاص بالمسلسل عبر حسابه على انستجرام، ويشارك به مجموعة من نجوم الفن، وهم: الفنان عصام عمر والفنان فتحي عبدالوهاب والفنانة جيهان الشماشرجي، وكتب: "من إنتاجات يانغو بلاي الأصلية، مسلسل بطل العالم قريبا".

وكانت آخر مشاركات السيناريست هاني سرحان بمسلسل "الوصفة السحرية" عام 2024، وتدور أحداث المسلسل حول معاناة عدة زوجات من المشاكل والخلافات مع أزواجهن، ثم تعثرن على كتاب عن العلاقات الزوجية يعكس محتواه ما يدور في الواقع، فتتخذن على إثره قرارات تقلب حياتهن رأساً على عقب.

اقرأ أيضا:

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل بإطلالة غريبة في مهرجان فينيسيا

بعد تعرض زوجها لجلطة.. ميار الببلاوي: "قلبي مقبوض"