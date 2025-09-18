كتبت- منى الموجي:

يستعد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لإطلاق دورته الثالثة، التي تحمل اسم "دورة سميحة أيوب"، في الفترة من ٢٥ سبتمبر وحتى ٢ أكتوبر المقبل، بمشاركة ١٥ عرضًا مسرحيًا من ٦ دول، إضافة إلى حفل غنائي وفيلمين وثائقيين.

قالت الممثلة والمخرجة عبير لطفي، رئيسة المهرجان، إن عدد العروض المصرية المقدمة شهد طفرة هذا العام، حيث وصل إلى أكثر من ١٠٥ عرض مسرحي، مما يؤكد أن مصر زاخرة بالمواهب المسرحية، مشيرة إلى أن ذلك انعكس أيضًا في مسابقة فتحية العسال للتأليف المسرحي، التي تُنظَّم لأول مرة هذا العام وتقدم للمنافسة على جوائزها أكثر من ٨٠ نصًا يتنافسون على جوائز التأليف في مسارين: أحدهما للمحترفين والآخر للمبتدئين، برعاية دار ريشة للنشر والتوزيع التي يرأسها الكاتب حسين عثمان.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة، وجهت عبير الشكر إلى جميع الداعمين والرعاة، مؤكدة أن وزارة الثقافة دعمت المهرجان لوجستيًا منذ انطلاقه لكنها لأول مرة هذا العام تقدم دعما ماديا بعد أن أثبت المهرجان حضوره.

وأضافت أن الدورة الثالثة تمثل نقلة نوعية من حيث تنوع الفعاليات بين عروض مسرحية وورش تدريبية وندوات وأفلام ومسابقة التأليف، لافتة إلى أن المهرجان يكرم هذا العام: الفنانة حنان سليمان، الفنانة فريدة فهمي، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة معتزة عبدالصبور، المخرجة المنفذة علا فهمي، الأكاديمية د. منى صادق، الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي، والممثلة والمخرجة الإيطالية آنا دورا دورنو.

من جانبها، قالت الكاتبة والمخرجة عبير علي حزين، المديرة الفنية للمهرجان، إن الهدف الأساسي للمهرجان هو تسليط الضوء على المسرح النسوي، سواء كان الصانع رجل أو امرأة ، مشيرة إلى أن هذه الدورة تتضمن سبعة عروض مصرية متميزة، إضافة إلى عروض من لبنان وفلسطين وإيطاليا واليابان، وضيف الشرف إسبانيا التي تشارك بعرضين.

وأشارت إلى أن دورة هذا العام تشهد شراكة جديدة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وتدشين لمسار الفنون المجتمعية بالتعاون مع مهرجان الفنون المجتمعية الذي يهتم بقضايا التمييز القائم على النوع وتنظمه مؤسسة اتجاه ويشرف عليه فنيا مؤسسة زاد للفنون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، مضيفة أن برنامج المسار يتضمن تقديم عرضين وفيلم وثائقي وحفل فني لكورال شباب مصري.

كما أوضحت الكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم، المديرة الفنية للمهرجان، أن المحور الفكري ينقسم إلى ندوتين: الندوة الرئيسية عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته الفنية وحقوق الملكية الفكرية بمشاركة خبراء، والثانية ضمن مسار "الشهادات" الذى يقام للدورة الثالثة على التوالي تحت عنوان "كيف نفذن من الحائط الشفاف"، بمشاركة فنانات وناقدات مثل سلوى محمد علي، مايسة زكي، وجهاد الديناري، يقدمن شهاداتهن عن التحديات التي تواجه المرأة.

وأشارت إلى أن محور الورش التدريبية هذا العام ثري ومتنوع، وبدعم من الهيئة العربية للمسرح، ويتضمن عدد من الورش منها ورشة الأداء الحركي للمدربة الإيطالية آنا دورا دورنو، وورشة الإدارة المسرحية مع مرام عبدالمقصود، وورشة كتابة المشاريع المسرحية بقيادة المخرج أحمد العطار، إلى جانب ورشة عن العنف الإلكتروني الموجه ضد المرأة، بينما يقدم الفنان الكبير فتحي عبدالوهاب ماستر كلاس خاصًا كإحدى مفاجآت الدورة.

أما عن التعاون الدولي، فقد أكدت تيريزا سفاسكوفا ممثلة اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (EUNIC) في مصر، أن الاتحاد يفخر بدعم المهرجان من خلال تقديم عرضين من إيطاليا وإسبانيا، بما يعكس التعاون الثقافي المصري–الأوروبي.

وقال محمد الخولي منسق برنامج الشباب بصندوق الأمم المتحدة للسكان، أن الصندوق وشركائه في وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة اتجاه وفريق زاد للفنون سعداء بالتعاون مع مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة لتقديم الدورة الثامنة لمهرجان الفنون المجتمعية، والذي يقدمه مهرجان إيزيس لأول مرة كمسار ضمن فعالياته، لتحقيق هدف مشترك وهو إبراز قضايا النساء والفتيات.

وأشار إلى أن مهرجان الفنون المجتمعية منذ انطلاقه في 2018 وهو يدار بقيادة الشباب ومن أجل الشباب معتمدا على المسرح والموسيقى والسينما كأدوات قوية للحوار والتغيير وخلال هذه السنوات حمل قصصا واقعية من أكثر من 15 محافظة ليحولها إلى عروض فنية تجسد تجارب الناس ومعاناتهم وآمالهم وتقدم نماذج ملهمة من طاقات الشباب وإبداعهم.

وأضاف كريم شاور رئيس البرامج بمؤسسة اتجاه أن رحلة مهرجان الفنون المجتمعية بدأت منذ 8 سنوات بشراكة استراتيجية بين وزارة الشباب والرياضة ودعم من صندوق الأمم المتحدة وإشراف فني من زاد للفنون، وعلى مدار السنوات الماضية اثبت أن الفنون المجتمعية ليست مجرد وسيلة للتعبير بل هي قوة حقيقية لتغيير الوعي، وتمنح الشباب من مختلف المحافظات صوتا، وفرصة للتعبير بمواهبهم عن القضايا المجتمعية المحيطة بهم، مشيرا إلى أن التعاون مع مهرجان إيزيس هذا العام يعكس الثقة والالتقاء ويدعم رسالتين مهمين جدا وهما تمكين الشباب ودعم قضايا المرأة.

وقالت جيهان رشوان مدير عام إدارة ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة بوزارة الشباب والرياضة أن الوزارة تحت قيادة د. أشرف صبحي تضع في صميم استراتيجياتها تمكين الشباب ومن أولوياتها دعم مشاركة الشباب في عروض فنية متنوعة من مسرح وموسيقى، واستخدام الفن كوسيلة لطرح القضايا الجوهرية مثل مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وتعزيز قيم العدالة والاحترام المتبادل، موجهة الشكر لصندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة الثقافة ومهرجان ايزيس الدولي لمسرح المرأة.

وقالت د.أمل جمال استشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تدعم المهرجان هذا العام لأول مرة، وهو مثال لدعم المجتمع المدني لمهرجان فني مهم في هذه الدورة التي تحمل اسم قامة كبيرة مثل "سميحة أيوب" وتأمل أن يكون بداية لتعاون مستمر، مشيرة إلى أنها تنقل للقائمين على المهرجان التحية والدعم من محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ود.حنان الدرباشي رئيس قطاع الغارمين بالمؤسسة.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تنظمه مؤسسة جارة القمر وتتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبدالمنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين، ويقام تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة.