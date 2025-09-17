أيمن سليم:" مبسوط إني ناقشت سرقة الأعضاء في مسلسل روج أسود قبل ما تطلع

كتب - معتز عباس:

تصوير / منى الموجي

افتتح مساء اليوم الأربعاء، مهرجان أيام ميدفيست الدولي للأفلام القصيرة، في دورته السابعة، التي تقام تحت رعاية وزارة الثقافة هذا العام بعنوان "محطات"، وذلك في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر الجاري، في الجامعة الأمريكية بالتحرير.

شهدت السجادة الحمراء الخاصة بحفل الافتتاح، حضور عدد من نجوم الفن أبرزهم الفنانة أمينة خليل، التي من المقرر تكريمها في هذه الدورة.

كما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على الحضور أبرزهم الفنانة جهاد حسام الدين والإعلامي شريف نور الدين، الفنانة يسرا اللوزي.

