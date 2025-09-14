كتبت- منى الموجي:

أعلن مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن أفلام مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر الجاري .

وقالت الناقدة جيهان عبداللطيف بدر المدير الفني للمهرجان، في بيان صحفي إن مسابقة الأفلام الطويلة يتنافس على جوائزها 9 أفلام، هي:

شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول.

لارب، مغامرة الخيال والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

الفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

الفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر.

الفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتى الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول.

فيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا.

فيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول.

الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك موسكو كايرو للمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول .

وأوضحت "أن مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس على جوائزها 22 فيلم، جميعها عروض عالمية أولى، منها الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال، والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان، والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش، والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار، والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز، والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز، والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت، والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبدالأمير الشمري، والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ، والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبدالله الجحنوبي، ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب، وعيادة كارو للمخرجة تقى عمر قاسم، والبحث عن مأوي للمخرج بيتر مراد، ومين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي والفيلم الفلسطيني 10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان".

وأشارت المدير الفني للمهرجان أن عروض الأفلام ستكون بمكتبة مصر العامة ودار عرض جراند إلى جانب عروض مسائية على الشاطئ.