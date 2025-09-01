25 صورة للمكرمين في حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

كتب- مروان الطيب:

تصوير- إسلام فاروق:

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي، الذي يقام فعالياته مساء اليوم الاثنين بدار الأوبرا المصرية، تكريم نخبة من ألمع النجوم وصناع المسرح من مختلف أنحاءالعالم، الذين ساهموا في إثراء الحياة الفنية، وتم تسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير.

وانطلق حفل الافتتاح، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، الدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا، ومجموعة كبيرة الفنانين والنجوم من مصر والعالم العربي.

وكان من أبرز المكرمين: الفنان صبري فواز، الفنانة حنان يوسف، الدكتور حسن خليل، من الكاميرون تاكو فيكتور، من فرنسا الباحث والناقد المسرحي باتريك بافيز، من إنجلترا الفنان نوريس روفس، من قطر الكاتب والمنتج المسرحي حمد الرميحي، من لبنان الفنان رفيق علي أحمد.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي .

يذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تقام فعالياته في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر 2025.

