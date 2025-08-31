كتبت- منال الجيوشي

تشهد دار الأوبرا المصرية وضع اللمسات الأخيرة استعدادًا لانطلاق الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، والمقرر إقامتها في الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر المقبل.

وبدأت بالفعل التجهيزات الأولية للمهرجان في دار الأوبرا المصرية، تحضيرًا لحفل الافتتاح المقرر يوم الاثنين المقبل، كما تجرى على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية البروفات النهائية الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عرض "انتصار حورس" للفنان وليد عوني.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح، غدًا الاثنين في تمام الساعة الثامنة مساءً، بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، وأعضاء اللجنة العليا، ومجموعة كبيرة الفنانين والنجوم من مصر والعالم العربي، بالإضافة إلى مكرمي المهرجان، حيث سيكرم المهرجان عددا من الشخصيات الفنية المصرية والعربية التي ساهمت فى إثراء الحياة الفنية في مصر والوطن العربى حيث سيتم تسليمهم درع المهرجان وشهادات التقدير.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.