كتب - معتز عباس:

تستعد الفنانة نادية مصطفى لإحياء الاحتفالية الخاصة بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة لأول مرة، والذي يقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر 2025، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برعاية مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة.

عبّرت نادية مصطفى عن سعادتها بدعم ذوي القدرات الخاصة من خلال الفن، موضحة أن مشاركتها تجربة ملهمة، حيث استمدت منهم طاقة إيجابية كبيرة أثناء تسجيل الأغنية، كما دعت الجمهور إلى المشاركة في فعاليات الملتقى الذي يهدف إلى نشر رسائل المحبة والأمل عبر الفن.

ومن جانبها، أكدت سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا ومؤسس الملتقى، أن مشاركة الفنانة نادية مصطفى تأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية وحضورها المميز، لافتة إلى أن هذه المشاركة تهدف إلى دعم رسالة الملتقى في تعزيز الدمج المجتمعي وإبراز مواهب ذوي القدرات الخاصة، وتضفي طابعًا فريدًا على الاحتفالية التي سيتم خلالها الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة، بما في ذلك العروض المتنوعة.

يُذكر أن ملتقى أولادنا يُعد أحد أبرز الفعاليات الدولية التي تهدف إلى دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع من خلال الفنون، حيث يجمع مواهب شابة من مختلف دول العالم، ويسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع ، وتُقام الدورة التاسعة منه بالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة.





اقرأ أيضا..

دعاء حكم تستمتع بإجازة الصيف أمام البحر.. والجمهور: "قمر على الأرض"

أحدث جلسة تصوير جريئة لـ هدى المفتي بـ"جيبة قصيرة" تخطف بها الأنظار