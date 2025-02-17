يتحدثان باللهجة التونسية.. دارين حداد تنشر فيديو مع غادة عادل من كواليس "المداح 5"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة دارين حداد، متابعيها، مقطع فيديو طريف جمعها بالفنانة غادة عادل، داخل كواليس تصوير مسلسل "المداح 5".

ونشرت دارين، مقطع الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت هي وغادة يتحدثان باللهجة التونسية، وعلقت: "قمورة والله دارين".

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وتخوض دارين حداد تجربة درامية جديدة، بالمشاركة في الجزء الخامس من مسلسل "المداحل : أسطورة العودة".

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل "المداح 5" مواصلة الأحداث بإيقاع مختلف ومشوق عندما يعود بطل المداح "صابر" للحياة من جديد بمعجزة إلهية، ليجد أصحاب النور من الجن العلوي في انتظاره، ليخبروا صابر بمهمته الجديدة وهي القضاء على بنات إبليس: ست الحسن، بلقيس، فحيح، اللاتي ظهرن واجتمعن لمهمة ستعود بأمور كارثية على البشرية.

مسلسل "المداح أسطورة العهد" بطولة حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، هبة مجدي، أحمد بدير، يسرا اللوزي، خالد سرحان، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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