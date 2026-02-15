إعلان

سؤال برلمانى للحكومة بشأن زيادة سنوات التعليم الإلزامي

كتب : مصراوي

04:30 ص 15/02/2026

النائبة إيرين سعيد

كتب- عمرو صالح:
تقدمت إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم، بشأن ما أُعلن عن نية الوزارة زيادة مدة التعليم الإلزامى ضمن التوجهات الجديدة لتطوير منظومة التعليم فى مصر.

استهل وزير التربية والتعليم فترته الجديدة بالإعلان عن توجه لمد فترة التعليم الإلزامى، فى إطار ما وصفته الوزارة بالسعى إلى تطوير العملية التعليمية وتأهيل الأطفال منذ سن مبكرة، ورفع كفاءة المخرجات التعليمية على المدى الطويل.

وأشار السؤال البرلماني، التى تقدمت به إيرين سعيد عضو مجلس النواب، إلى أن مراجعة تجارب الدول المتقدمة تعليميًا تُظهر أن مدة التعليم الإلزامى لا تتجاوز 12 عامًا فى أغلب هذه الدول، حيث تبلغ:9 سنوات فى فنلندا11 سنة فى إنجلترا12 سنة فى ألمانيا10 سنوات فى إيطاليا10 سنوات فى إسبانيا

وفى المقابل، فإن تطبيق المقترح الجديد سيجعل مصر تصل إلى 13 سنة تعليم إلزامى، وهو ما يثير تساؤلات حول جدوى هذا التوجه مقارنة بالتجارب الدولية.

تساءلت النائية عن التحديات المتوقعة التى قد تواجه وزارة التربية والتعليم أثناء تنفيذ هذا المقترح، لا سيما فى ظل التحديات القائمة بالفعل داخل المنظومة التعليمية، سواء على مستوى الموارد البشرية أو البنية التحتية.

تضمن السؤال البرلمانى استفسارًا حول عدد العاملين المطلوبين بخلاف المعلمين لرعاية الفئات العمرية الصغيرة، خاصة مع التوسع فى سنوات التعليم الإلزامى، وما يستلزمه ذلك من إشراف ورعاية وخدمات مساندة داخل المدارس.

إيرين سعيد سنوات التعليم الإلزامي زيادة سنوات التعليم

"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
"بالأحمر الناري".. نسرين طافش تحتفل مع زوجها بعيد الحب
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
"لقطات رومانسية".. إميلي شاه ومينا مسعود يحتفلان بعيد الحب (صور)
السعودية: لن نُحدد مساهمتنا في إعادة إعمار غزة قبل اتضاح معالم نهاية الصراع
السعودية: لن نُحدد مساهمتنا في إعادة إعمار غزة قبل اتضاح معالم نهاية الصراع
"قبل الجولة الختامية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
"قبل الجولة الختامية".. جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
خبير يوضح أسباب تحول السيولة نحو الأغذية والأدوية والاتصالات بالبورصة
"الصحة" تحذر من الأتربة والتقلبات الجوية: لا بلاغات حرجة حتى الآن
مصر تحذّر من رد فعل "حاسم وصارم" حال تجاوز الخطوط الحمراء في السودان