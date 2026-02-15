"لردع روسيا".. بريطانيا تنشر حاملة طائرات في القطب الشمالي



وكالات

كشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن بلاده تعتزم نشر حاملة طائرات في شمال المحيط الأطلسي خلال العام الجاري، بهدف مواجهة ما تعتبره الدول الأوروبية تهديدا روسيا.

قال ستارمر في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أعلن اليوم أن المملكة المتحدة ستنشر مجموعة حاملة الطائرات في شمال المحيط الأطلسي وأقصى الشمال الدائرة القطبية هذا العام، بقيادة حاملة الطائرات إتش إم إس برينس أوف ويلز".

وأشار إلى أنها ستعمل إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وأعضاء آخرين في الناتو، في عرض قوي لالتزامنا الأمن الأوروبي-الأطلسي.

وأوضحت وزارة الدفاع، أن المجموعة ستضم سفنا حربية تابعة للبحرية الملكية ومقاتلات إف-35 ومروحيات، في ما أطلق عليه "عملية فايركريست".

وستكون هذه العملية "عرضا قويا للقوة لردع العدوان الروسي وحماية البنية التحتية الحيوية تحت الماء".

وحاملة الطائرات "إتش إم إس برينس أوف ويلز" هي أكبر سفينة في أسطول البحرية الملكية، ويتوقع أيضا أن تعمل طائرات أمريكية من على متنها.

وستشمل العملية آلاف الأفراد من كل فروع القوات المسلحة الثلاثة، وفق بيان وزارة الدفاع البريطانية.

وأوضحت أن الانتشار سيأتي ضمن مهمة للناتو بدأت هذا الأسبوع لتعزيز أمن الحلف في منطقة يؤدي فيها ذوبان الجليد إلى فتح طرق جديدة وتزايد خطر نشاطات دول معادية.

كانت فرنسا أعلنت بدورها أنها ستنشر مجموعة حاملة طائراتها في المنطقة عام 2026.

وأكد ستارمر، أن على بريطانيا أن تكون جاهزة للقتال وألا تتردد في ذلك بعدما أثبتت روسيا قابليتها للعدوان.

وشدد على أن الطريق أمامنا واضح ومباشر. علينا تعزيز قوتنا العسكرية لأنها عملة العصر، مضيفا: "يجب أن نكون قادرين على ردع العدوان، ونعم، إذا لزم الأمر يجب أن نكون مستعدين للقتال".

وقالت وزارة الدفاع إن نشر المجموعة سيعزز قدرة الناتو على الردع في ظل تصاعد التهديدات الروسية في المنطقة، مشيرة إلى أنه خلال العامين الماضيين، زاد عدد سفن البحرية الروسية التي تهدد المياه البريطانية بنسبة 30%.

من جهته، حذر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس من أن روسيا والصين "تستعدان لبسط نفوذهما العسكري والاقتصادي" في منطقة القطب الشمالي.

وقال بيستوريوس في مؤتمر ميونيخ للأمن: "في حال حدوث تصعيد في أوروبا، فمن المرجح أن تستخدم روسيا أسطولها الشمالي لفتح جبهة ثانية، وقطع خطوط الإمداد عبر المحيط الأطلسي، وتهديد جانبي المحيط الأطلسي بالغواصات النووية".

كان قد أعلن الأربعاء، أن برلين سترسل في مرحلة أولى أربع طائرات مقاتلة من طراز يوروفايتر للمشاركة في مهمة الناتو في منطقة القطب الشمالي.

يأتي تعزيز الانتشار العسكري الأوروبي بعدما أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلق الدول الأوروبية بسعيه لإخضاع جزيرة جرينلاند ذات الحكم الذاتي تحت السيادة الدنماركية للسيطرة الأمريكية، وفقا لسكاي نيوز.