ماجدة خير الله تشيد بـ"ورد وشوكولاتة": محمد فراج في أكثر أدواره تعقيدًا

كتب : نوران أسامة

12:09 م 09/11/2025

عبّرت الناقدة الفنية ماجدة خير الله عن إعجابها بمسلسل "ورد وشوكولاتة"، وأشادت بأداء أبطاله وأسلوب الكاتب والمخرج في تقديم العمل.

وكتبت ماجدة خير الله عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "ورد وشوكولاتة مسلسل مثير من الحلقة الأولى، محمد رجاء أبدع في رسم الشخصيات وأسباب اشتباكها، ومحمد فراج في أكثر الشخصيات التي قدمها طوال تاريخه الفني تعقيد، قد أداها بحرفية بالغة".

وأضافت: "لكن هل كان من الضروري أن يضع المؤلف كل العِبَر والبلاوي ليكون مبررًا لتصرفاته التالية؟ المخرج محمد العدل، من خلال اختياره للأبطال وأماكن التصوير وبقية العناصر الفنية، واضح أنه التهم السيناريو ليعبّر بحركة الكاميرا والممثلين عن أدق التفاصيل التي تدور في عقول ونفوس الشخصيات".

واختتمت: "حتى الآن، تبرع كل من زينة، صفاء الطوخي، ومريم الخشت في التعبير عن الحالة المزاجية والسلوكية لكل منهن، وفي انتظار بقية الحلقات التي ستشهد تصاعد الصراع المؤدي إلى كارثة محتملة".

ويُذكر أن المسلسل مستوحى من قصة حقيقية، وتبدأ أحداثه بلحظات دافئة من الحب والرومانسية المفعمة بحلاوة البدايات، قبل أن تنقلب الموازين لتكشف عن علاقة معقدة تتطور إلى صراع نفسي وعاطفي يقود أبطاله إلى مصير غامض مليء بالمفاجآت.

"ورد وشوكولاتة" من بطولة زينة ومحمد فراج، ويشاركهما مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، مها نصار، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الصاعدة، مثل يوسف حشيش وآية سليم. العمل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد العدل.

