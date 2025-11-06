نادين خان تنتهي من تصوير مسلسل "بنج كلي" والعرض قريبا

أعلنت المخرجة نادين خان عن انتهاء تصوير مسلسل "بنج كلي" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

نشرت نادين صورة من موقع التصوير عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع بطلي العمل: الفنان دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، وكتبت: "فركش بنج كلي قريبا".

وكانت آخر مشاركات المخرجة نادين خان بمسلسل "مسار إجباري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

"مسار إجباري" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، إخراج نادين خان.

اقرأ أيضا:

تفاصيل آخر ظهور للسيناريست الراحل أحمد عبدالله

حمادة هلال يحذر من صفحة تنتحل اسمه وتزعم البحث عن وجوه جديدة لـ "المداح"