نادين خان تنتهي من تصوير مسلسل "بنج كلي" والعرض قريبا

كتب : مروان الطيب

06:33 م 06/11/2025

نادين خان على انستجرام

أعلنت المخرجة نادين خان عن انتهاء تصوير مسلسل "بنج كلي" استعدادا لعرضه خلال الفترة المقبلة.

نشرت نادين صورة من موقع التصوير عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع بطلي العمل: الفنان دياب والفنانة سلمى أبو ضيف، وكتبت: "فركش بنج كلي قريبا".

وكانت آخر مشاركات المخرجة نادين خان بمسلسل "مسار إجباري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

"مسار إجباري" بطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، رشدي الشامي، معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، إخراج نادين خان.

نادين خان على انستجرام

